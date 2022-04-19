如外界預期，長榮國際19日再改派長榮航空、中再保、榮運、長榮航勤的董事代表人，出走老臣也強勢回歸，長榮集團弟弟派已全面就戰鬥位置。值得注意，KC張國政未在長榮航空董事會，KC短期內將繼續神隱。

長榮集團創辦人張榮發的二子張國明、三子張國政、四子張張國煒及女婿鄭深池等人勢力在4月6日進駐長榮國際，已陸續改派長榮鋼及立榮航空、長榮航太的董事法人。

長榮國際剩餘還未改派的董事法人如長榮航、中再保及榮運及長榮航勤，19日（周二）一次全面改派完畢，人事布局揭曉。

長榮航空兩席董事，從柯麗卿、戴錦銓改派為吳景明及陳昭龍律師。吳景明曾任職長榮航勤及長汎董事長，長榮航空及立榮航空總經理。

特別的是，未見老三KC張國政進入董事會，陳昭龍律師應為KC的代表人。據知情人士透露，KC打算神隱在幕後，短期內不會浮上檯面，研判可能與弟弟派現階段未能全面掌控長榮航空或者與張國煒有關。

至於榮運撤換長榮國際代表人戴錦銓，改派李寬量；李寬量為前長榮鋼董事長，也是現任長榮國際的監察人。

至於中再保部分，長榮國際尊重財政部，僅有撤換戴錦銓及中再保總經理鄭靜芬兩席董事，改派張明煜及陳昭龍，保留現任董事長楊誠對的董事法人一席；長榮海運為了穩住經營團隊，換下吳光輝，將鄭靜芬納入董事代表人。