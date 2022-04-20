疫情延燒進入第三年，PwC《2021全球消費者洞察報告》調查顯示，在疫情影響下，越來越多的消費者永續意識增強，加上4月22日為世界地球日，也帶動電商平台「綠色購物」浪潮興起，相關節能減碳、環保商品也成為熱銷與熱搜標的。

全球市調公司歐睿國際調查，有69％的台灣消費者表示正積極減少塑膠的使用，也有將近半數的民眾選擇購買符合永續包裝概念的產品式。

樂天市場表示，今年搭上世界地球日，攜手2022台北節能季與品牌家電推出優惠。而以近兩年的數據來看，購買可重複利用商品的數量成長超過三成，例如飲料水杯、吸管餐具、購物袋等。此外，標榜永續、環境友善的商品銷售量也相較於以往成長兩成，可以看到台灣民眾環保意識抬頭，綠色購物儼然成為新風潮。

創業家兄弟則表示，接近「國際地球日」帶起了環保議題熱度，觀察生活市集站內數據，關鍵字搜尋「環保」相關商品在本週有70％的成長，其中以「環保購物袋」為最多民眾搜尋的商品，第二則為「環保餐具」。另外可溶式環境友善的環保衛生紙也是民眾喜愛的品項，整體銷售有1.3倍的躍升。

網路家庭則表示，2019年起即落實「綠購減碳計畫」，並從包裝、運輸、倉儲及金流四大面向推廣綠色消費，包括改用環保包材出貨、建置AI大數據運算最適箱號推薦以及最佳配送路線等。例如，去年第四季於網家自家物流公司「網家速配」導入電動機車，組成PChome綠能機車隊，預計每週可減少66.78公斤、每年減少約3.6公噸的碳排放量。

而網家也針對倉儲節能，目前倉庫區已全面汰換傳統燈泡，目前超過90％改用省電LED照明設備，相較於傳統燈具消耗的能源少50％～70％，估計每年可節省大約52萬度電，相當於減少264.3噸碳排放量。

而在金流方面，網家也是台灣首家推動發票電子化平台，一年可節省超過500萬張以上的發票，相當於減少1,680萬顆的樹木砍伐。

網家指出，今年為響應世界地球日，將以「投資我們的星球」為主題，推出五大綠色購物專區，並推出相關的優惠與點數回饋，鼓勵用戶一起從過度浪費邁向減碳購物模式。