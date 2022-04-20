民進黨立委何欣純19日正式宣布爭取徵召參選台中市長，20日即安排至東區建國市場爭取攤商及買菜民眾認同，何欣純表示，目前有肉品上揚2到3成，蛋價仍是漲，她將督促相關部會穩定物價的措施，同時要求繼續加強紓困方案，減輕攤商及民眾負擔。

立委何欣純一進到市場內，立即向攤商詢問物價及疫情期間的營運狀況，她表示自己是「菜市場夫人」，很關心物價，尤其蛋價飛漲、又貴又難買到，讓許多消費者大呼吃不消，連帶導致許多物價蠢蠢欲動。

牛肉攤商說，這1年來因疫情緣故，物流業成本上漲，連帶使得進口肉品上漲2到3成，民眾消費意願低落；另有攤商說，蛋價從一台斤3字頭，上漲到4字頭、5字頭，且沒有下降的趨勢。

至於蔬果及南北貨，整體物價情況？何欣純說，她一直以來在立法院就非常關心民生物價問題，知道基層民眾對物價波動很有感，尤其蔬果或肉類等生活食材，一斤那怕只是漲個2、3元，都會讓婆婆媽媽吃不消。

何欣純表示，她在立法院常緊盯經濟部、農委會及公平會等單位，要求各部會對於民生物資與貨源務求供貨穩定，且要全力查察慎防哄抬物價，維持物價平穩，同時也會要求行政院加強紓困方案。

民進黨市議員邱素貞當場向何欣純反映，東區進德路將取消道路兩側171個公有停車格位，恐造成市場停車問題；何表示，將與市府協調擬妥配套措施。

現場有媒體詢問，何是否展開全市輔選及造勢，扮演「母雞帶小雞」；她回應，此行僅是關切民生物價，如有需要也樂意輔選各參選人，至於最後提名人選也會尊重主席蔡英文，團結贏回台中。