何欣純（右）陪聲廖芝晏到廟東夜市掃街拜票，並深入了解地方需求，為未來城市治裡研究對策。（陳世宗攝）

爭取民進黨徵召參選台中市長的立委何欣純，今天下午陪正國會投入台中市第四選區市議員初選的廖芝晏掃街拜票。何欣純指出，希望蔡英文主席可以徵召她參選台中市長，最重要是要取得台中市民的信任與支持；她尊重中央徵召的機制，民進黨年底這一戰團結才會勝選、團結才一定會贏，這是大家的共識。

爭取黨內市議員初選脫穎而出的廖芝晏，今天下午邀請何欣純先到豐員慈濟宮參拜，祈求疫情消退、市運昌隆。廖芝晏說，希望她能為豐原、后里帶來新氣象，並推出「豐原樂活觀光城」的政見，邀請欣純委員就是要帶她體驗豐原在地文化美食，未來能一起努力打造在地遊程，實現豐原樂活觀光城的願景。

何欣純擔任台中縣市議員任內，與現任市議員謝志忠、前市議員翁美春都是好朋友。何欣純說，無論謝志忠或翁美春邀請她都會前來站台，她希望能夠多多來豐原，對台中市原縣區的部分多深入了解，為未來城市治理研擬對策，早日恢復昔日的榮景，這本來都是應該要做的。

媒體問未來是否有規畫要選立院龍頭或副院長？何欣純表示，這全都不在她規畫內，只希望蔡英文主席可以徵召她參選台中市長，她尊重中央徵召的機制，民進黨年底這一戰團結才會勝選、團結才一定會贏，這是大家的共識。在台中市服務所有的市民才是她現在最大的希望，「希望蔡英文總統能夠成全我，拜託蔡英文總統徵召我、選我、選我！」

廖芝晏表示：「何欣純立委是女性參政的典範，2020立委選舉是全國最高票的立委，民眾對欣純委員的服務評價非常高，這次欣純委員宣布參選她的競選口號，「用欣最好，台中更好」非常符合豐原、后里民眾的想法，希望與欣純一起努力，實現「用新最好、后豐更好的理念」。