台中市一名6歲陳姓女童，自大里區樹王路阿嬤家獨自徒步返回位於南區高工路住處，樹王路段位屬偏遠人口較稀少，夜深人靜孩童獨自行走未有大人陪同恐致危險，熱心的員警主動護送女童返家，家屬見女童由員警護送返家很驚訝，感謝員警陪同女童返家，稱讚真的是人民的保母。

霧峰分局大里分駐所警員黃麟淵、陳子健日前晚上10時20分執行巡邏勤務時，行經大里區樹王路與福德路口見一女童獨自行走在樹王橋上，員警主動上前關懷。

員警詢問女童這麼晚的時間，怎麼會獨自在外行走，女童表示，剛離開阿嬤家正要走回住處，警方考量夜間女童獨自一人徒步返家易發生危險，直接護送女童返家。

霧峰分局分局長李建興表示，家中若有年幼小孩，應避免讓小孩離開自己視線，避免孩童獨自一人在外發生憾事，另呼籲家長，平時應灌輸家中孩童警察是人民保母，若不慎走失，或需要協助，能撥打110，或至派出所尋求警察協助，才能避免孩童害怕時，反而不敢向警方求助。