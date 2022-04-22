70歲的張姓老翁疑有失智狀況，一早想出門買早餐，卻轉個彎後就迷路，一路走了一公里多體力不支摔破頭，幸好有工業路派出所暖警及時到場伸出援手。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

失智翁出門買早餐，拐個彎就忘記回家的路，竟一路走到1公里外的台中工業區，還因迷路一時慌張不慎跌倒摔得頭破血流，台中市警第六分局工業區派出所暖警獲報，緊急通報119救護車到場包紮，再護送老翁回家，讓焦急的家屬感動又感謝。

第六分局指出，70歲的張姓老翁一早獨自出門，從西屯區順和三街的住家準備出去買早餐，不料最後卻蹲坐在1公里外的路邊滿頭是血，神情無助驚慌，工業區派出所接獲民眾報案後，請巡邏員警洪逸婷、陳志一到場，兩人先安撫老翁，通報119等候消防救護人員到場悉心為老翁處理傷口。

警方指，經員警安撫後，老翁將身上的證件交予警方查證，警方聯繫家人告知老翁情況，但兒子表示人還在外地工作，無法馬上趕回去，考量老翁沒吃早餐，體力不支且精神恍惚，最後由2名員警駕駛巡邏車，將張姓老翁安全送返家。

張先生表示，父親年事已高，最近常發生剛出門後就忘記怎麼回家，非常感謝熱心的民眾即時報案，還有警方全程貼心安撫協助，父親才能夠平安回到家，往後會更加小心注意父親的狀況。