世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商Red Hat宣布OpenShift的新認證及功能，加速交付跨混合雲智慧應用程式。這些強化功能包括NVIDIA AI Enterprise2.0支援的Red Hat OpenShift認證，以及全面推出的Red Hat OpenShift4.10，皆可協助企業有效部署、管理和擴展人工智慧（AI）工作負載。

Red Hat副總裁暨雲端平台總經理Joe Fernandes表示，隨著企業逐漸投入更智慧、由AI/ML驅動的應用程式，以進行決策並取得關鍵優勢，我們認為容器和Kubernetes將是加速新應用程式生命週期的關鍵。Red Hat OpenShift不僅為培訓、測試和部署ML模型提供靈活性、可攜性和擴展性，更整合DevOps功能，因此資料科學家和軟體開發人員可以更順利的協作。透過與NVIDIA合作，我們將協助客戶加速各種AI應用程式並簡化導入過程。

根據Gartner預測，2022年全球AI軟體總營收將達625億美元，相較2021年成長21.3％。隨著企業逐漸將AI/ML功能整合至雲原生應用程式，提升洞察力和客戶價值，便需要一個更加敏捷、靈活且可擴展的平台，以加速在生產環境中開發、部署ML模型和智慧應用程式，而Red Hat OpenShift可為此提供強大基礎。透過此次更新，Red Hat OpenShift將協助企業更加輕鬆的將AI工作負載加入業界領先企業級Kubernetes平台。