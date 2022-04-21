還有機會！威力彩連19槓 下期頭獎上看9.5億 22:082022/04/21 中時新聞網 蔡宗倫 、中時、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎槓龜。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（21日）晚威力彩8.8億頭獎未送出，為19連槓，貳獎也無人中獎，參獎共18注中獎，每注獎金15萬元，下期頭獎金額上看9.5億。 威力彩第111000032期獎號，第一區中獎號碼為01、18、28、31、33、35，第二區中獎號碼為03。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。 頭獎8.8億威力彩開獎了 對中這7碼做夢都會笑 威力彩連18槓！下期頭獎金額上看8.8億 #威力彩 #中獎 #頭獎 #中獎號碼 #加碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營養午餐食材獎勵加碼 5月起用三章一Q國產食材補助加4元 14:552022/04/21 生活 快來對獎！頭獎8億威力彩獎號開出 中了明天遞辭呈 20:522022/04/18 財經 校園班班有冷氣 高雄加碼補助5個月 12:462022/04/21 生活 威力彩上看8.8億 4生肖穀雨到財運來 屬馬名利雙收 13:522022/04/19 運勢 竹市換購電動機車 補助最高4萬6300元 04:102022/04/15 地方新聞 台灣之光！谷關入關博物館勇奪國際設計大獎 09:472022/04/20 生活 春天最後節氣 穀雨7禁忌一次看 求財妙招加碼曝 14:532022/04/19 運勢 中華電信推母親節購機優惠 購機加碼2,000元折價、Hami Point贈點最高1,500點 16:052022/04/18 財經 敢給讓利...才能成功吸客 04:102022/04/18 財經要聞 確診男高調PO文「恭喜中獎」 出門打球購物趴趴走 挨罰150萬 17:542022/04/17 生活 台中「有你珍好」珍奶耶誕樹 奪美景觀設計雙金大獎 12:402022/04/16 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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