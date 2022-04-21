今（21日）晚威力彩8.8億頭獎未送出，為19連槓，貳獎也無人中獎，參獎共18注中獎，每注獎金15萬元，下期頭獎金額上看9.5億。

威力彩第111000032期獎號，第一區中獎號碼為01、18、28、31、33、35，第二區中獎號碼為03。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。