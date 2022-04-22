因應新冠肺炎疫情爆發，原訂即將在6月30日退場的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，經政院決議延長1年後，日前已函請立法院同意。全案於今日排入立法院院會議程，為加速進度，民進黨團提案逕付二讀，因在野黨未表達異議，確定送交黨團協商處理。

本土疫情大爆發，行政院於4月15日函請立法院同意延長《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，及特別預算施行期間至112年6月30日。

行政院函文指出，有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎於國際間仍屬嚴峻，相關防疫作為及防疫設備、物資應有繼續採行與整備必要，且為保障配合防疫措施者權益，並提供受疫情影響導致營運或生計困難產業、民眾紓困及振興措施，以維持國內經濟、民生安定，請立院同意條例施行期間延長至112年6月30日。

政院表示，防疫紓困預算歲出規模共計8393.39億，執行期程與本條例施行期間相同，為配合本條例展延後持續推動各項防疫、紓困及振興等措施所需，特別預算須繼續支用，也請同意實施期程一併延長。

全案經送立院後，立法院院會今列入報告事項，民進黨團提議逕付二讀，由於在野黨並未表示異議，立法院長游錫堃宣布交由民進黨團負責召集協商。