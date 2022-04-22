本土疫情嚴峻，5月報稅季節來臨，民進黨立委江永昌今（22日）在臉書中表示，「大疫當前，政府先別急著收錢！」財政部應該將報稅期限全面延長1個月至6月30日，並維持能證明受疫情影響者，必要時可延長到1年的規定，以免徒增納稅人疫情以外的困擾，才是德政。

江永昌說，隨著近期確診數急速增加，學者專家乃至指揮中心都推估，5月即可能會有另一波高峰。民眾與確診者足跡重疊的機會越來越高，而一旦足跡重疊或是與確診者密切接觸，都需要進行居家隔離或居家檢疫。

江永昌說，指揮中心說到4月底每天確診人數恐上萬人，若一個確診個案需匡列10人，以此推估，連續10天就會有10萬人確診，100萬人匡列隔離！如此一來，面對將來的5月報稅期，勢必會對個人綜合所得稅以及營利事業所得稅申報造成可想而見的影響。

儘管，財政部發布新聞稿表示有受疫情影響者可以申請分期繳納或延期繳納。江永昌認為，財政部顯然見樹不見林，對疫情掌握不足。因為本次疫情幅度之大、影響層面之廣，僅對直接受疫情影響者延長是不夠的。

江永昌說，疫情壓力如此之大，還要求民眾必須提出證明才給予延長，根本不知民間疾苦。何況疫情蔓延全台、數萬人居家隔離，甚至未來受影響人數可能再擴大的狀況下，政府實在不用急著跟民眾收錢。