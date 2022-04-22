為配合法務部檢察長遴選作業時程，檢察官人事審議委員會會22日公告，有意參加或被推薦遴任檢察長的29位人選，將自23日起公開徵詢各方意見，未來將自29人名單中提出檢察長職缺的2倍人選，供部長蔡清祥最後圈選。

這次法務部共有4到6個檢察長缺，包括高檢署、台中高分檢、新北、高雄、桃園檢察長及檢察司長，將大幅牽動檢察高層人事，目前預定5月6日加開檢審會，5月13日召開檢審會公布部長的檢察長遴選及派任名單。

檢審會22日公告的29人名單中，30期以前的，包括法務部常務次長張斗輝、高檢署主任檢察官呂丁旺、台中高分檢主任檢察官吳萃芳、高雄高分檢檢察官蔡國禎、高檢署主任檢察官陳文琪、行政執行署長林慶宗、台中高分檢主任檢察官張宏謀、廉政署署長鄭銘謙、高檢署主任檢察官姜貴昌、檢察司長林錦村、法務部參事郭棋湧、保護司司長毛有增。

至於30期以後的，有高檢署主任檢察官鄭鑫宏、司法官學院主秘李海龍、高檢署檢察官吳慧蘭、台南高分檢檢察官曾昭愷、台中高分檢檢察官謝名冠、高檢署檢察官曾文鐘、警政署政風室主任黃錦秋、高檢署檢察官楊四猛、北檢檢察官許祥珍、台中高分檢檢察官郭景東、高檢署檢察官滕治平、高檢署檢察官許鈺茹、行政執行署副署長吳義聰、洗防辦秘書蘇佩鈺、廉政署南調組組長黃元冠、調查局政風室主任孫治遠、廉政署視察室主任林漢強。