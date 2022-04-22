大陸官媒新華社22日專題報導〈如何『動態清零』攻下重症『堡壘』？〉指出，上海市抗疫「主戰場」之一上海市公共衛生臨床中心，2年多前打響防控疫情「第一槍」，中心主任范小紅曾帶隊進駐雷神山醫院，見證武漢按下「啟動鍵」，最後一批撤離武漢。如今，她一直戰鬥在上海防疫一線。

「最難忘的是3月13日，我們的病區都收滿了。經過研判，緊急啟動門急診樓騰空，全院能夠放下手中工作的職工，全部到門急診樓前的空地上，2小時內把新購每張床的螺絲擰上，數百張床裝配好，緊急放入門急診樓。」范小紅說。

全市統籌，六家醫院重症團隊整建制入駐；多地重症專家精銳盡出，應用前期救治經驗，目標都是千方百計降低病死率。

一位107歲阿茲海默症患者讓范小紅印象深刻。她的兒子、媳婦都80多歲，一家人同時患病。老人生活不能自理，和醫護人員交流困難；患者基礎病多，一些藥物可能和新冠肺炎治療發生相互作用；患者生活不能自理，對於護理師照料其生活也有很大挑戰。醫院派出精銳力量，開展抗病毒治療，包括干擾素霧化吸入、抗病毒小分子藥物、中醫藥治療等。

4月17日，這位107歲長者和兒子媳婦一同出院，回家！

「高齡患者心理狀況焦慮，頻繁起床不利於恢復，我們會勸阻讓其臥床休息，同時進行給氧支持。對基礎疾病治療同步採用合適的方案來進行。對每位患者的救治都要全力以赴，『一人一策』打好重症救治攻堅戰。」范小紅說。

大陸國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組成員、國家衛生健康委醫政醫管局處長馬旭東說：當下，多地重症醫療隊全力以赴，採取綜合策略救治重症患者。

一是加快感染者的收治，通過加強方艙醫院和定點醫院建設，擴充床位，盡可能讓陽性感染者能夠得到及時收治。通過市級定點醫院、區域定點醫院、方艙醫院三級醫療救治體系，按照集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的「四集中」原則，將重症患者全部收治到高水準市級定點醫院進行治療。

二是大陸國內具有豐富救治經驗的專家會同上海專家成立巡迴專家組，在方艙醫院和定點醫院進行巡迴指導，早期識別重症患者和高風險人群。國家調派了重症醫療隊和方艙醫療隊，分別進駐定點醫院和方艙醫院，開展醫療救治工作。

三是早期干預防止輕症轉重症。應用武漢醫療救治經驗，分別建立定點醫院、方艙醫院聯合醫務部、聯合護理部、聯合感控辦，強化三級查房、分級護理、疑難危重病例討論等制度落實，對重症患者實施清單式管理，「一人一策」開展治療。

四是新冠肺炎和基礎疾病救治並重。按照第九版國家診療方案同質化、規範化治療新冠肺炎，中西醫結合，加強專科醫療和護理力量，強化基礎疾病治療，千方百計降低病亡率。