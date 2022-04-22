在服務業表現亮眼的拉抬下，歐洲商業活動加速擴張，4月綜合採購經理人指數（PMI）升抵七個月新高。美國4月綜合PMI降至三個月低點，原因在於通膨壓力促使民眾看緊荷包，連帶拖累服務業成長動能。

金融數據供應商標普全球（S ＆ P Global）22日公布，歐元區4月綜合PMI初值由3月的54.9攀升至55.8，創下七個月新高，維持於榮枯線50之上，且優於分析師預估的53.9。

其中，服務業PMI由55.6升至57.7，改寫八個月新高，且優於市場預期的55。但製造業PMI由56.5降至55.3，雖高於分析師預期的54.7，但卻是15個月低點。

歐元區4月綜合PMI優於預期，主因在於民眾不畏物價上漲持續消費支出，進而帶動服務業成長，得以抵銷製造業活動放緩衝擊。

標普數據亦顯示，美國4月綜合PMI初值由3月的57.7降至55.1，創下三個月新低。其中，服務業PMI由58降至54.7，改寫三個月低點；製造業PMI由58.8升至59.7，創七個月新高。

美國4月商業擴張力道雖優於1月，但依然不如3月強勁復甦力道。其中，服務業成長放緩，原因在於通膨壓力令消費者縮減支出。相較之下，廠商為了因應強勁需求加快產出，令製造業強勁擴張。