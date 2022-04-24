每年4月到9月是水雉繁殖季，台南官田水雉生態教育園區的巡守員，23日於下營區觀察到今年第1巢水雉下蛋巢位，有3顆棕綠色的蛋；相較去年上半年乾旱讓水雉繁殖期延後，今年水情穩定，第1巢出現時間也回復到往年4月下旬，園區也提醒民眾勿太近觀察，干擾水雉繁殖孵蛋。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，2021年因為乾旱，一期稻作休耕，上半年水雉可棲息區域變少，連園區內水池一大半都是乾的，水雉棲息地不足，搶不到地盤築巢繁殖，上半年留滯在園區水雉大增，直到5月18日園區內才發現第1巢。

據園區統計，2020年園區水雉繁殖季共有93巢，下了330多顆蛋，最後成功復育136隻水雉；2021年水雉園區內有69巢246顆蛋，最後孵育出61隻水雉。

可喜的是，去年底水雉數量調查發現，水雉首度突破2000隻，達2252隻，可見在公私合力推廣生態保育觀念、友善耕作策略，讓水雉有更多友善的環境作為繁殖棲地，水雉數量穩定成長。

台南市農業局表示，1998年台南市開始推行水雉保育獎勵方案，實施巢位補助計畫，搭配友善耕作方式，全市水雉原本只有20餘隻，2020年增加到1723隻。

以往台南市水雉巢位通報數多，補助不足，例如2020年通報500多件，只核發450多件，許多農友懶得去通報。2021年1月1日農委會林務局實施瀕危物種生態給付辦法，在中央經費挹注下，保育獎勵金增加，還有巡守獎金，農友通報巢數高達709巢、孵化1253隻也創新高，市府發出200多萬保育獎勵金。

今年水雉巢位第1巢已經出現，在水雉園區內外都可以看到母鳥搶地盤、公鳥打架求偶畫面，農民也期待今年保育給付方案快點公布；農業局表示，相關作業程序都已經準備好了，待中央經費一通過，馬上可以公告實施，也期盼農友一起用行動守護水雉棲地。