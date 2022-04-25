邱勝翊（王子）日前和《全明星運動會3》的戰友們，在結束紅隊輸掉總決賽的當晚，眾人一起到體育館附近的海產店慶功為彼此打氣。不知是否因爲酒精助興，或是時間進入深夜讓紅隊隊長王子尺度大開，他和隊友王庭勻直接在店門口即興演出了BL橋段，環抱、撫胸、摸臀，無一不缺，帥哥配帥哥的畫面相當養眼。

大口乾杯的王子表情十足。（圖／本刊攝影組）

上月16日晚間，結束《全明星3》最後一場錄影的紅藍隊員們，就近前往附近的海產店聚餐。席間身為隊長的王子，帶領著焦曼婷、胡釋安、王庭勻等隊員一起逐桌敬酒，相當具有運動精神，大口乾杯的他表情更是做足，喝完之後還噘嘴了一下，表情非常可愛，偶像果真做什麼表情都是帥！

喝完酒後王子走到店門口聊天，跟王庭勻上演環抱戲碼，表情十分愉悅。（圖／本刊攝影組）

深夜11點半，一陣酒酣耳熱過後，王子從店內走出與站在門口的工作人員聊天，隨後王庭勻 、無尊及坂本宗華也陸續加入。聊著聊著，手腳不安分的王庭勻先是從王子背後環抱他，而王子也十分順從地用自已雙手抓著對方手臂，還不時露出滿意的笑容。接著王庭勻用手捏捏王子的手臂幫按摩，捏完後改用拍打，服務非常周到。只是拍著拍著便拍到王子的胸膛上，這時王子臉上表情顯得滿足與幸福，看來非常滿意隊友的服務。

王子和王庭勻互看的眼神充滿了電力，這畫面彷彿在看BL劇。（圖／本刊攝影組）

幸福的時間總是過得特別的快，之後王子回頭望向王庭勻，兩人來個深情對望後，王子最後還伸手拍拍對方的臀部，做為這場深夜極短篇的ENDING，全劇終。

※飲酒過量，有害健康，酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。

要結束聚會前，王庭勻捏了捏王子的肩膀，王子也回拍王庭勻的屁股，感情有夠好。（圖／本刊攝影組）

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