甲尚公司（6882）在4月12日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，將在今（26）日以每股53元掛牌買賣，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，甲尚公司成立於1993年10月間，為推動即時動畫軟體公司，主要經營業務是資訊軟體銷售服務，送件時資本額為2億2,580萬元，主辦券商是日盛證券。

甲尚公司2021年業績，營收3億3,601萬元，稅後盈餘5,624萬元，每股盈餘2.61元；自結今年前2月營收4,257萬元，稅後盈餘212萬元，每股盈餘0.09元。