全球再生醫療市場蓬勃發展，訊聯生技(1784)將加速眼科、寵物、毛髮、醫美多元應用，並擬定3計劃，希望能積極搶攻市場商機。

訊聯的三項計劃包括成立新公司加速5大新藥開發、南科技術中心升級成國際級的供應中心，擴大醫美、毛髮事業及細胞製程代工服務，以及加速眼科及寵物市場應用。

訊聯2021年度CDMO事業營收，較前一年度成長123%，新一代外泌體(Exosome)的醫美CDMO，今年開春推出不到2個月，已接獲多張一整年度的委託代工訂單。訊聯帶起的顏值經濟包括毛髮與皮膚，結合集團子公司創源(4160)的檢測強項，可定性定量，提供更優質、客製化的Exosome CDMO服務。

訊聯指出，「再生醫療三法」將帶動異體細胞治療與製造的商機。例如眼科(眼角膜、視網膜、黃斑部病變到乾眼症)、牙科(如牙周病、傷口潰爛)，都是現行特管法未核准但需求卻相當廣大的市場，公司將加快加速眼科及寵物市場應用。

再生醫療被全球視為醫療瓶頸的治療新選項，進而正向帶動全球市場急速成長！至2021年，全球2,406項再生醫療/先進療法臨床試驗正如火如荼進行中，全球再生醫療產值預估2050年將達到3,800億美元的規模。美國FDA也保守估計到2025年每年至少批准10-20 種細胞和基因療法。