根據IDC《AR/VR頭戴式裝置季度追蹤報告》的最新數據，2021年亞太區（包括日本和大陸）的擴增實境和虛擬實境（AR/VR）頭戴式裝置市場年成長60.8%，出貨量達到219萬台。隨著內容在新的供應商/開發商的影響下變得更加豐富，AR/VR頭戴式裝置的選擇也越來越多，預計AR/VR出貨量將繼續成長。

IDC亞太區AR/VR和遊戲研究市場分析師Yexi Liao廖燁曦表示，雖然亞太地區受益於Meta's Quest 2，但更大的推動力來自DPVR、Pico、愛奇藝、Nolo等品牌。2021年，亞太區超過60%的AR/VR頭戴式裝置市占是由大陸品牌貢獻的；其中大部分是針對大陸市場的，但這些公司也在向亞太的其他地區和世界擴展。

DPVR在亞太地區的整個AR/VR頭戴式裝置市場中處於領先地位，市占接近22%，出貨量年成長50.8%。雖然該供應商的大部分出貨量是針對中國市場的，但它在亞太其他地區也繼續擴張，特別是在香港、印度、日本、韓國和新加坡等市場。

Pico則保持第二位，市占為20%，年成長50.4%。Pico通過其新的Neo 3發現在轉向消費市場方面取得了巨大成功，該產品具有6個自由度（6DOF）。與DPVR一樣，Pico的大部分出貨量用於中國市場，但該供應商在香港、日本、韓國、新加坡和台灣也有業務，並且在北美和歐洲、中東和非洲地區也有很大的關注度。

Meta在前五名中獲得最大的年成長，達到276.2%。這主要是由於Quest 2在整個2021年持續上升，澳洲、日本、韓國和台灣等成熟市場的需求量很大。

愛奇藝在2021年躍居第四位，年成長206.4%。更多的行銷投資，加上新的消費者專用型號，幫助它在中國市場獲得強勁的成長動能。

宏達電（2498）年成長70%。由於其新機型Vive Focus 3和Vive Pro 2在中國市場的大量出貨，該廠商在2021年獲得了大幅成長。

廖燁曦指出，隨著廠商推動消費者專用機型和更多高品質內容，如AAA級遊戲或助理應用程序，消費市場出貨量應在長期內繼續成長。在商用市場，教育和培訓案例的需求將繼續領先，但更多的細分市場將開始探索AR/VR頭戴式裝置，作為幫助提高工作效率的一種選擇，更不用說利用最近圍繞元宇宙的炒作了。IDC預計，亞太區AR/VR頭戴式裝置市場在未來五年的年複合成長率將達到51%。