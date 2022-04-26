澎湃新聞報導，當地時間4月24日晚間，美國總統拜登致電在法國大選中獲勝的馬克宏，但後者並未接聽電話，因此拜登只能與其工作人員進行交談。有美媒稱，拜登如同「遭到了冷遇」，之後「今日俄羅斯」的報導跟進「補刀」稱，烏克蘭總統澤倫斯基打通了馬克宏的電話，祝賀他順利連任。

據福斯新聞網（Fox News）4月25日報導，拜登表示，「我對法國大選感覺很好。我曾嘗試（在24日晚）與馬克宏通話，但他當時正在埃菲爾鐵塔（發表勝選演講）、感覺很愉快。我和他的工作人員交談過。」

在24日未能成功與馬克宏通話後，拜登在社交平台上發文稱，「祝賀馬克宏獲勝。法國是我們最古老的盟友，也是我們應對全球挑戰的夥伴。我期待美法兩國繼續在俄烏衝突、氣候變化等問題上保持合作。」對此，福斯新聞網形容拜登「遭到了冷遇」。25日，雙方進行了通話，拜登向馬克宏表示了祝賀。

「今日俄羅斯」報導稱，和拜登相比，烏克蘭總統澤倫斯基等國家領導人似乎「運氣更好」，因為他們在24日晚就成功與馬克宏取得聯繫，祝賀其在大選中獲勝。

福斯新聞網稱，這並非是拜登首次面對類似情況。今年3月，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國兩國領導人就曾拒絕了拜登有關石油出口的通話請求。《華盛頓郵報》指出，俄羅斯軍方高層領導人同樣在3月拒絕與拜登通話。

「今日俄羅斯」分析稱，拜登和馬克宏在俄烏衝突中的立場未能達成一致。此前，拜登曾表示俄羅斯總統普丁「不能再繼續掌權了」。對此，馬克宏回應稱，「對於俄烏衝突，我們現在的目標是實現停火、通過外交手段讓俄軍撤出烏克蘭。如果我們想做到這一點，我們就不能在言語和行為上說出、做出升級的舉動。」馬克宏強調，各方應與俄羅斯進行對話，以實現和平。