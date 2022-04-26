民進黨籍屏東內埔鄉長鍾慶鎮爭取連任，前鄉長沈商嶽也有意回鍋參選，2人經縣黨部協調失敗後，將於5月初進行初選，但沈26日突到黨部告發鍾涉及誹謗，抹黑他在任期間負債上億後落跑，把爛攤子丟給鄉民，要求鍾道歉。

沈商嶽怒訴，鍾慶鎮為爭取連任，竟透過媒體抹黑他在任期間負債好幾億，然後落跑把爛攤子丟給鄉民承擔，還說他在鄉長任期還沒到時，就到縣府當祕書，毫無責任感，這些言論都非事實，已嚴重影響到他的選情，他要求鍾出面道歉。

沈商嶽說，他擔任內埔鄉長期間，並未虧空公款，還將上屆鄉長留下來的問題逐一解決，同時還爭取到沿溪公園的建設，且他是任期任滿後才到縣府當祕書，這些都是有相關資料可查的，他問心無愧，但不代表容許對方惡意抹黑。

沈商嶽嚴肅道，黨章規定初選不得攻擊對手，而鍾的發言已嚴重違反規定，且已涉及誹謗，為讓黨部知道事態嚴重，並為自己爭取權利，特地到縣黨部遞交告發書給執行長葉人魁，除要求鍾道歉外，也希望黨部能重視問題、暫緩或延後初選。

對於沈的高調指控，鍾慶鎮則是低調回應，他說，一切交由黨部執評委員會裁決，若黨部要求他出面說明，他會遵循指示說明整個情況，至於目前他不想多說，要求自己謹言慎行。

葉人魁指出，在收下沈商嶽的告發書後，會先轉交給執委會討論，至於沈要求延期初選民調，這也需要執委會討論後才能確定，所以目前縣黨部仍依既定行程進行初選，依規定5月4至6日電話民調，7日黨員投票，電話民調占7成、黨員投票占3成。