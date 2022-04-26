耀登科技（3138）26日宣布，旗下子公司耀睿科技的OTIC（Open Testingand Integration Centre）實驗室繼與中華電信組成5G國家隊之後，再度引進國內電信龍頭中華電信核網，建立第三方真實電信核心網路入網測試場域方案，率台灣O-RAN（國際開放網路架構組織）產業生態系統邁大步。

隨著全球5G網路功能虛擬化（NFV）技術成熟，Open RAN開放式無線電接取網路已成為5G最熱門話題，也同時為無線通訊產業打造智慧化、開放性、虛擬化、可完全互通的行動網路環境。耀睿副總經理徐靜儀表示，為確保不同廠牌O-RAN軟硬體與核網端相互操作性，亞洲第一個OTIC實驗室-耀睿實驗室近期完成建立「電信核心網路入網測試場域」，可提供O-RAN設備製造商與如思科（Cisco）、雲達科技（QCT）、諾基亞（Nokia）等多家真實商用核網進行互聯測試。

除此之外，該實驗室也與網通大廠佳必琪（JPC）合作建置光纖傳輸，使用真實的十公里光纖線路與5G光模組通訊元件，可於實驗場域演示O-RAN設備在實際應用部署情況，利用真實工程手機與終端模擬器提供更完整的O-RAN互通性、功能性、一致性及資安測試方案，縮減O-RAN設備與電信營運商實現佈建之間的差距。

徐靜儀強調，以往做相關測試皆是在實驗室運用模擬器，模擬5G環境為待測物進行驗證。這次攜手中華電信最主要是因為去年雙方一起合作舉辦亞洲區插拔大會，建立起相當良好的默契，加上中華電信相關技術目前在台灣是最純熟的，因此再度攜手，建立第三方真實電信核心網路入網測試場域。

全球約有三分之二的行動通訊基地台製造商都在台灣，耀睿為強化5G O-RAN產業生態系統，並協助設備製造商切入5G開放網路國際供應鏈，於國內打造第一座全方位的一致性測試、互通性測試、端對端測試以及真實電信核心網路入網測試場域環境。

耀登集團董事長張玉斌也希冀藉此合作，能協助台廠在地化的測試驗證與國際認證事宜，並提高台灣O-RAN白牌設備產品的國際能見度，為未來台廠爭取國際O-RAN商機舖路。