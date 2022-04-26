產險公司防疫保單停售、續保之亂才稍平息，壽險公司「住院醫療險」也吹起停售潮，因為民眾買不到產險的防疫保障，只好改搶有理賠法定傳染病的「住院醫療險」，金管會也證實，近日總計有5家壽險、共計10張保單已停售或改版了。

對於壽險悄悄下架住院醫療險，壽險公會給答案了，主因是保險商品在銷售前，均會考量風險胃納量、訂定限額控管機制，由於近期防疫相關商品的銷售量大增，部分業者達預定風險胃納量，且預估未來確診率持續攀升，基於風險考量、精算對價原則，才會陸續停售商品。

壽險公會表示，目前市場上仍有不少防疫訴求的商品可供民眾投保，提醒民眾在購買前，檢視保障內容是否符合需求再行購買。

有鑑於確診人數中，為無症狀、輕症比例增加，配合中央疫情指揮中心政策，又得兼顧客戶權益，壽險公會表示，針對法定傳染病且須符合住院條件的給付項目，居家照護將比照住院給付標準，但不包括加護病房加倍給付的部分。

未來新冠疫情將朝向流感化發展，因應輕症居家照護、中重症留院治療的政策實施，壽險公會表示，未來保險公司設計商品會朝向著重中重症治療為主的保障發展，以發揮保險保障真價值，滿足國人多元保障需求。