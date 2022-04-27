美國商務部周二（26日）公布3月耐久財訂單數據，結果較前月出現強勁反彈，凸顯儘管受到通膨攀升與俄烏戰事等因素影響，美國商業對設備投資依然不見縮手。此外同一天美國還發布2月標普凱斯席勒房價指數、較一年前飆升近20％，締造該指數推出以來第三高紀錄。不過專家認為，隨著房貸利率受聯準會升息而持續走高，美國房價的強勁漲勢恐怕不久後將出現減緩。

商務部發布報告指出，受到電器設備、電腦與汽車等訂單恢復增加，帶動3月耐久財訂單月增0.8％、經季節調整後金額達到2,750億美元，大致符合市場預期，並扭轉2月耐久財訂單出現下滑頹勢。後者數據經過修正，從前估的2.2％減幅略為上調到1.7％減幅。

此外用來衡量工廠活動的核心資本財訂單則是月增1％到808億美元，超出市場預期。核心資本財訂單是把運輸與國防設備等項目排除在外，通常這樣的數據更能反映美國經濟的實質需求。

由於2月耐久財訂單與核心資本財訂單雙雙陷入1年來首度下滑走勢，因此3月訂單出現反彈也令外界格外感到振奮，上述兩項數據被投資者視為未來商業前景的衡量指標之一。

另外周二美國還發布2月標普凱斯席勒全美房價指數，較去年同期勁增19.8％，高出1月經修正後的19.1％增幅。

其中標普凱斯席勒全美10大城市房價指數年增18.6％，高於前1個月的17.3％增幅。至於20大城市房價指數更是年增20.2％，也超出1月的18.9％增幅。

數據顯示，鳳凰城、坦帕和邁阿密2月房價年增幅最大，各自為32.9％、32.6％與29.7％。

然而標普DJI執行總監拉塞若（Craig Lazzara）警告，由於整體經濟環境正在快速改變，高房價現象恐怕無法支撐太久。他解釋為了遏止居高不下通膨，聯準會可能開始加快升息腳步，影響所及，房貸利率大幅上升很快將對房價造成衝擊。