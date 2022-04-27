買房是筆昂貴投資，除了物件本身條件外，還需考量四周是否有大眾認知的「嫌惡設施」。一名網友近期計畫買預售屋，目前看中的兩間房各有不滿意的地方，一間不遠處坐落公廟，視野也可能會被遮住；另一間則是對面有鐵路，且主臥和次臥都有西曬的問題，詢問該怎麼選擇？不少住過西曬屋的網友勸原PO三思，「冬和夏西曬房會很痛苦」、「西曬基本沒救」。

這名網友在論壇「Mobile01」發文，近期準備買一間預售屋，但遇到一個尷尬的問題。他目前看上一間坐北朝南的11樓，不過落地窗斜對角、距離150公尺有公廟，且陽台正對面兩塊地，其中一個地主搭鐵皮，預計做一個樓層的出租店面，以後視角可能會被遮住。

他續指，另外還有一間坐東朝西的10樓物件，面對公園，但可惜的是對面有鐵路，而且主臥和次臥都有西曬的問題，「我要怎麼選啊？」

貼文曝光，底下網友熱烈討論，不少住過西曬屋的網友點出西曬的問題，「冬和夏西曬房你會很難過，會很痛苦」、「我寧可選11樓的，我舊家就是西曬，有西曬問題的一律打槍」、「亞熱帶地區的西曬不容小覷」、「西曬基本沒救」、「我父母的房間就是西曬，深知西曬之害，直說西曬不要買」。

但有部分網友反稱西曬可自行解決，可一旦遇上宮廟吵鬧聲，幾乎沒有解方，「現在住18F距離媽祖廟大概300公尺，超級超級吵」、「西曬可以用各種方式解決，寺廟的問題你有錢也解決不了」、「西曬問題可以解決，另一個問題不一定可以自己解決」、「西曬很好解決好嗎，我家隔壁以前就是小宮廟，整天香味不說，還要放佛經」。