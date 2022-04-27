根據去年財政部Paytax網路繳稅平台資料顯示，使用網路繳綜所稅，有高達96％民眾使用信用卡繳納，台新銀行在繳稅季體恤民眾，除刷卡繳稅免手續費外，信用卡新戶今年4月25日至5月13日申辦任一台新銀行信用卡，刷卡繳納「綜所稅及房屋稅」可獲10％刷卡金、每人回饋最高1,000元，需要分期繳稅，綜所稅及房屋稅單筆滿2萬元，最高可分18期0利率。 台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，針對不同客群繳稅需求，台新銀提供一次付清回饋、分期（二擇一），針對財富管理會員（資產100萬元以上富裕會員），或無限卡／世界卡持卡人，綜所稅不限金額，一次繳納適用0.35％回饋（每人上限10萬元）。若繳稅金額3,000萬元以上，可另獲台新銀全台分行專案優惠。 蘇育徵指出，若選擇分期繳納方案，「綜所稅及房屋稅」刷卡單筆滿2萬元，可獲最高18期0利率，單筆未滿2萬元，最高6期0利率。且民眾如果使用Mastercard世界卡、玫瑰Giving鈦金卡繳納「綜所稅及房屋稅」滿100萬元，再回饋1,000元刷卡金（限量600名），回饋率最高0.45％。其他台新卡別持卡人，繳納綜所稅不限金額，一次繳納獲0.25％回饋（每人上限2,000元）。 今年使用台新銀信用卡綁定行動支付繳納房屋稅更是首選，蘇育徵強調，民眾使用悠遊付App綁定台新銀行信用卡，刷「15大縣市房屋稅」最高享7％現金回饋券，使用街口支付App綁定街口聯名卡，周三刷「台北市房屋稅」最高回饋6％街口幣，且眾透過台新行動銀行App繳納綜所稅，可再獲參加Dyson與全聯禮券得獎機會。