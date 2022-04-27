彰銀最新前十大股東明細曝光！根據彰銀內部日前出爐的最新前十大股東統計，截至本次股東會前最後過戶日止，台新金對彰銀持股比重已從22.55％降至20.57％，賣出共18萬4,224張，而不只台新金，公民股股東各有包括合興石化、台酒、兆豐銀，賣出彰銀股權，其中，兆豐銀賣出6萬多張彰銀持股之後，已從十大股東之列退出。

而另一方面，新制勞退基金則成為反向加碼的新生力軍，本次以持股13萬9,382張的彰銀股票，持股比重1.33％，進榜彰銀第十大股東。

台新金雖然賣出18萬4,224張彰銀的持股，將持股水位下降約2個百分點，但比起官方所希望的目標仍相距甚遠，據了解，官方所希望的是至少台新金的持股水位能再減少至少10個百分點；而台新金在本月8日曾公告，將再轉讓10萬張股票，比起官方所期待的仍有相當的差距，今年內能否以更快的速度出脫彰銀的股份，也引金融圈高度矚目。

最新統計顯示，在彰銀的前十大股東，包括財政部、中華郵政、一銀、國發基金、合庫、華銀的持股比例，均未變動，分別仍維持在12.19％、6％、3.86％、2.75％、1.45％、1.45％，但上述四大股東的持股則出現顯著的變化。為台新金董事長吳東亮重要盟友的合興化工董事長吳澄清，其合興化工持股則賣出1萬4,000多張，現在持股水位從2.76％略降至2.6％。

而公股陣營這裡，則以兆豐銀與台酒的釋股最為顯著，台酒原本在2021年為第七大股東，持股比重為2.27％，現在因為賣出5萬多張持股，持股水位已降至1.77％；而兆豐銀賣得更多，原本為第八大股東的兆豐銀，去年持股1.93％，現在因為賣出6萬多張持股，已退出十大股東之列。

公股陣營成員賣出彰銀股份，除了可看出官民雙方目前以協商談判為主，也在進行官司的和解，因此煙哨味不像過去幾年這麼濃厚之外，也和彰銀今年並未改選有關，使公股陣營的台酒、兆豐銀可以彈性進行財務調節而賣出彰銀股權，但業界人士也指出，若公民雙方關係又趨緊張，公股陣營也會隨時重啟加碼戰來賣股。