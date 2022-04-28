相較於其他物種，人類的幼兒更加脆弱與依賴父母。懷孕和育嬰的階段會讓母親消耗大量的精力，也間接需要其他家人的支援與照顧。

雖然生產過程劇痛、懷孕與哺乳會出現諸多不適、新生兒也會不斷哭鬧，為人母依然會全心奉獻，努力安撫、餵養與保護自己的孩子──大多數的媽媽都甘之如飴。

是什麼讓父母願意犧牲睡眠、性愛、交際、個人的時間及幾乎所有娛樂，來照顧一個哭鬧不停、總是失控又貪得無厭的小傢伙？答案是，在許多方面，照顧小孩能夠帶給父母難以形容的快樂。我們與孩子──尤其是嬰兒──互動會得到大腦的回饋，像是他們的氣味、冷靜時發出咿咿啊啊的聲音、細嫩的皮膚，還有可愛討喜的臉蛋。我們所說的「可愛」，其實是演化的適應作用，讓嬰兒能夠從父母的照顧得到滿足，而父母也會樂在其中，不求回報。

因此，我們在成長時期的一般過程中，會得到照顧、理解與關愛。當我們覺得冷、餓、渴、害怕或難過時，只要放聲大哭，讓我們感到安心的人就會滿足我們的需求與舒緩我們的疼痛。有了這些關愛，我們正在發育的大腦裡，兩種主要的神經網絡會同時受到刺激。

一種是與人際互動有關聯的複雜感知，使我們察覺照顧者的表情、微笑、聲音、撫摸與氣味；另一種是調解「愉快」的神經網絡。有許多方式都能啟動這個「回饋系統」，其中之一是解除痛苦。

口渴時有水喝、餓時有食物吃、焦慮時有人安撫，這些全都會帶來愉悅與舒適的感覺。如果這兩種模式的神經活動同時發生，而且重複的次數夠多，兩者之間就會產生連結。在有回應的教養情況下，愉快的感覺與人際互動緊密相連。這種連結是重要的神經生物「黏著劑」，可以聯繫與創造健康的人際關係。這麼一來，最強大的回饋就是我們得到摯愛的關心、認同與情感。

同樣地，最深刻的痛苦也會是我們的摯愛不再給予關心、認同與情感，最明顯的例子，當然就是我們深愛的人離開人世。這也是為什麼即使我們擁有再多的知識、再卓越的運動能力或再專業的成就，如果沒人可以分享，還是會感到空虛。

如果你和大多數人一樣，小時候出生在充滿關愛的家庭，就會有熟悉、關懷備至的照顧者總是在你身邊、滿足你的需求。每次你因為肚子餓、覺得冷或害怕而哭鬧時，爸爸、媽媽會來安撫你。隨著大腦的發育，你會從慈愛的照顧者身上學習並建立人際關係的模板，這時，依附性即為人際關係的記憶模板。這個模板會塑造你對人際關係的主要「世界觀」。無論你經歷溫暖、富同理心的教養，還是受到不一致、經常中斷、虐待性或疏忽的「照顧」，都會對這個模板造成深刻的影響。

大腦會以使用依賴性的方式發展。有在運作的神經系統會變得愈來愈活躍，沒有使用的神經系統則變得愈來愈遲鈍。孩子長大的過程中，腦部有許多系統都需要受到刺激才會發育。此外，這種使用依賴的發展必須在特定的時間出現，這些系統才能發揮最大的效用，如果錯過這個「關鍵時期」，某些系統可能就永遠無法達到最大的潛力；在一些情況下，這會造成與忽視有關的缺陷。

(本文摘自《遍體鱗傷長大的孩子，會自己恢復正常嗎？》/柿子文化)

【內容簡介】11個實用的守護建議，引導你去省思如何給予孩子關懷、陪伴、理解和傾聽，才能讓孩子健康成長，或協助他們從創傷中復原……&在精神與大腦的十字路口，遇見被傷痕餵養的靈魂……

不只了解和拯救身心受創的孩子，也為了療癒自己和教養出健康的小孩！

【作者簡介】布魯斯．D．培理（Bruce D. Perry）

醫學博士，為兒童創傷學院（位於德州休士頓的非營利組織）資深研究員，也是芝加哥西北大學芬伯格醫學院的兼任教授，發表過二百多篇期刊文章，並獲得許多專業獎項。他也曾擔任許多涉及兒童創傷之重大案件的顧問和專家證人，包括：哥倫拜爾高中校園大屠殺、奧克拉荷馬市爆炸案、韋科鎮大衛教派屠殺案……等等。

培理博士的臨床研究和實踐側重於兒童、青少年和成人創傷的長期影響，尤其是兒童心理健康和神經科學，希望讓更多人重視：創傷事件如何改變孩子們的大腦，並影響其人格和身心發展。

瑪亞．薩拉維茲（Maia Szalavitz）

為獲獎無數的神經科學記者。她與培理博士另外也共同寫作《為愛而生》一書。其他個人著作包含《堅不可摧的大腦》，以及《不計一切代價》。