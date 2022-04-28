新冠肺炎疫情升溫，產險業恐現增資潮。保險局長施瓊華28日接受採訪時指出，產險公司過去幾年淨值比與RBC都很高，也就是過去幾年財務都還不錯，這部份應該讓他們在未來因應疫情上很有幫助。金管會主委黃天牧則強調：金管會會密切注意產險公司財務狀況。

由於泰國已有保險公司因防疫險理賠爆增，出現財務壓力，甚至可能被吊銷執照，外界關心台灣產險公司是否也步上後塵。施瓊華表示，現在整個防疫政策有調整且疫情產生變化，而保險公司所賣的防疫保單是一年期的，金管會有注意他們未來的理賠情形，不過，現在理賠數字還沒出來很難現在就說未來會有很高的理賠趨勢，但金管會將密切關注。

施瓊華進一步指出，產險公司過去幾年淨值比與RBC都很高，過去幾年財務都還不錯，這部份可讓他們在未來因應疫情上有幫助。疫情會變化，未來是否確診數會有改變要看發展情形。

由於疫情讓確診數持續攀升，國內防疫政策轉向以擴大篩檢取代隔離政策（即「以篩代隔」），引起保戶關注隔離就理賠的防疫保單現在若居家隔離到底賠不賠，黃天牧指出：這要看個案契約而定。

對於近期台股狂跌逾千點，黃天牧強調，還是要看基本面，「審慎選股、注意風險」。