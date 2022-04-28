行政院會今（28日）通過《醫師法》部分條文修正草案，將函請立法院審議，草案中明訂持外國醫學學歷報考國內醫師考試者，除但書條件外，「一律須經學歷甄試」，藉此維護醫師人力培育制度。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，本次修正《醫師法》第4條之1，明訂持國外醫學、牙醫學學歷報考國內醫師考試者，均應先經教育部學歷甄試通過，並在指定的國內教學醫院臨床實作適應訓練期滿成績及格，始得參加第二階醫師考試。

條文也訂有但書條款，於美、加、日、歐洲、澳洲、紐西蘭、南非、新加坡及香港等9大國家或地區的醫學院、校修畢全程學業取得畢業證書，且具當地合法註冊醫師資格，實際執業5年以上者，得免學歷甄試；於2022年12月31日以前入學9大國家或地區醫學院就讀者，基於信賴保護原則，適用修法前規定，得免學歷甄試。

此外，依據過往921震災、八仙塵暴等災害，國外醫師想要協助卻受限《醫師法》規定，因此草案中增訂經中央主管機關公告的特殊或緊急情事時，允許持9大國家或地區之醫師證書或許可執業證明者，得向中央主管機關申請，經審查通過者，給予短期行醫證，讓各國救援醫師在台執行醫療業務於法有據，以符實務狀況。

行政院發言人羅秉表示，本次修法是為維持國內醫師人力培育制度之完整性，對持外國醫學學歷報考國內醫師考試者，建立適當審查機制，同時將外國醫事人員從事臨床醫療教學或訓練加以納管，有助增進國際醫學交流合作。

衛福部補充說，我國對於醫師培育是採「總量管控」，並透過完整的醫事專業教育及國家證照考試產生；再者，近來持外國醫學學歷回國參加醫師（牙醫師）考試的醫學系科畢業生人數逐年攀升，基於維持國內醫師人力培育制度，避免醫師人力供需失衡，應有一致、公平及客觀的審認方式。