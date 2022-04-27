根據國防部最送達立院報告指出，參證美國國防部「2021年中共軍事及安全發展報告」及中共領導人歷年發言，歸納中共犯臺可能時機包含；臺灣宣布獨立、朝向臺獨舉措、臺灣內部動盪、臺灣獲得核子武器、推遲兩岸和平統一對話進程、外國軍隊介入臺灣內部事務等。

報告指出，審視共軍軍備發展、演訓活動及檢視其「損小、效高、快打、速決」之用兵理念，對臺可能行動如后：

(一)認知作戰。藉由電信科技、網路滲透與攻擊，並綜合運用心理戰、輿論戰、法律戰「三戰」作為，散播假、錯訊息及操作輿論，企圖形成對我不利態勢。

(二)灰色地帶威脅。運用軍事或非軍事手段，如共軍頻繁侵擾我西南空域或海上民兵蝟集周邊海域作業等，消耗我方戰力，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀。

(三)聯合軍事威懾。升高軍事活動強度、部隊前推部署、運用兵、火力展示、聯合軍演、飛彈試射或海、空軍機艦逼近我領海、領空，併同心理戰及傳媒渲染，造成國內恐慌，以達成其政治目的。

(四)聯合封鎖。以火箭軍或海、空軍對我本、外島重要港口、聯外航道實施局部或全面封鎖、切斷外(離)島運補，封控及切斷我能源供給與經濟命脈，迫我求和。

(五)奪佔外、離島。發動損小、快打、速決之三棲突擊行動，攻佔我外離島，脅迫我方接受政治談判，或作為封鎖本島及大規模進犯之前進基地。

(六)斬首作戰。運用特戰部隊及先期潛伏人員，對我政軍中樞遂行斬首突擊，或運用巡弋飛彈遠距精準打擊，癱瘓我整體指管運作及破壞政、經、軍重要基礎設施，使政府速失能，動搖抗敵決心。

(七)聯合火力打擊。運用火箭軍及攻陸飛彈，結合衛星、無人機、預警機偵及電子戰、反輻射攻擊等精準打擊我指揮體系、關鍵設施與重要目標，並優先尋殲海、空軍有生戰力、情監偵與防空系統，迫我屈服。

(八)全面進犯。共軍全面武力犯臺之關鍵，在於優先奪取制三權(制電磁權、制空權、制海權)，續以統合運用火箭軍、戰略支援部隊及三軍戰力，對臺遂行大規模三棲進犯，併用信息化作戰、癱瘓打擊、抗擊外軍、打擊東部防禦、聯合空機降突擊及登島作戰等多重手段，力求速戰速決，瓦解本島防衛體系。

國防部報告同時指出，中共藉由實戰化演訓，加速戰力形成，持續擴展海、空聯合警巡區域及偵巡力度，加大對臺針對性軍事挑；110年共機擾臺已逾970架次，並多次於我周邊從事針對性及抗擊外軍軍事行動，繼110年11月下旬首度派遣運油20加油機赴西太平洋從事演訓，12月遼寧號航艦穿越宮古水道執行110年第2次遠海訓練，除增加我戰力應對負荷及企圖擾亂我軍心士氣，同時對美展現扼控戰略要道與抗擊外軍能力；中共新式航空器、航母、核動力潛艦、驅逐艦及兩棲攻擊艦，將陸續成軍列裝，臺海周邊封鎖控制、區域拒止及反介入能力日趨完備，對我防衛作戰將形成嚴重挑戰與威脅。