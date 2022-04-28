而目前有意參選的魏明谷動作頻頻，28日在臉書貼文要下架王惠美。(翻攝臉書／吳建輝彰化傳真)

前台北畜產公司總經理姚量議表態將投入選舉。(翻攝臉書／吳建輝彰化傳真)

年底縣市長大選倒數，國民黨中常會通過提名彰化縣長王惠美參選連任，並表示現階段工作仍以防疫優先，強調要為彰化人找回光榮感；反觀民進黨縣長人選仍難產，地方擔心缺少母雞怎麼帶小雞，民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，已經啟動參考民調，最快5月中旬人選會產出。

縣市長選舉倒數，民進黨彰化縣黨部正式公告縣議員、鄉鎮市長暨代表、村里長的領表、登記、協調、民調初選等相關作業，不過對於擔任母雞角色的縣長人選提名辦法仍遲遲未果，基層心急如焚，缺乏執政優勢提名作業又比別人慢，擔心輸在起跑線。

邱建富表示，走訪基層確實聽到許多聲音，目前民進黨彰化縣黨部已啟動參考民調機制，徵詢有意參選同志包括魏明谷、姚量議，待參考民調結果出爐後，在進行協調來產生人選，但若協調仍未果，就會啟動正式民調來進行初選，最後由黨主席徵招人選。

邱建富強調，人選並非難產，而是尊重縣府、尊重內政部，因為彰化升格與否將會影響鄉鎮市長選舉、以及議員席次等，黨部內部推算時程確定升格不會通過後，隨即經中央核備後來啟動相關作業，呼籲黨員同志莫慌張，彰化縣黨部一定會盡快推出最強的候選人。

而目前有意參選的魏明谷動作頻頻，28日在臉書貼文要下架王惠美；王惠美則表示，自他上任以來，無時無刻不以透過城市改造，彰化這幾年的進步與蛻變相信大家有目共睹，但就如同捷運一樣，從來沒有3、4年就可以完工，不過他會繼續努力改造彰化，讓彰化人以身為彰化人為榮。