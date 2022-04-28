「奇異博士」班尼迪克康柏拜區（左起）和飾演「緋紅女巫」的伊莉莎白歐森出席倫敦首映會。（迪士尼提供）

《奇異博士2：失控多重宇宙》將在5月4日搶先全美上映，

漫威迷眾所期待的重磅鉅作《奇異博士2：失控多重宇宙》將在5月4日搶先全美上映，這次將為觀眾解鎖複雜且神祕的多重宇宙概念，不單只是將多重宇宙作為絢麗場景和故事的切換，更是將其作為電影的情感核心。男主角「奇異博士」班尼迪克康柏拜區分享最喜歡的片段：「我真的很高興能在銀幕上看到兩個奇異博士。看他們互相試探，想確認對方的身份，以及是否值得信任？我認為這場戰鬥是對魔法來說，是一個非常新鮮的角度。」

《奇異博士》系列電影，盛大場景與磅礡視覺一直是影迷的觀影重點，續集加入多重宇宙概念後，充滿生命力的場景倍數升級，更找來擅於營造強烈風格的大導演山姆雷米執導，並加入黑暗驚悚元素，導演受訪時表示，多重宇宙是利用多維角度拍攝，再加上後期製作，讓一切充滿栩栩如生的現實感。

班尼迪克康柏拜區也大讚精彩的視覺設計，「我們透過傳送門穿越許多不同宇宙，將許多現實生活環境和虛擬場景結合在一起，這是令人大開眼界、興奮到爆炸的部分，這絕對將會讓大家成為這部片的狂刷鐵粉。」這次更將推出數位、3D、IMAX、4DX等多種特殊放映版本，讓影迷體驗前所未有的視覺饗宴。

《奇異博士2：失控多重宇宙》將於5月4日搶先全美上映，預售及上映詳細資訊歡迎追蹤漫威影業台灣粉絲團。