IC設計服務廠創意（3443）28日公告第一季財報，合併營收45.14億元，歸屬母公司稅後淨利達5.45億元，同創歷年同期新高，每股淨利4.07元優於預期。

創意第一季受惠於ASIC出貨優於預期，合併營收季減8.1％達45.14億元，較去年同期成長36.3％，因產品組合優化，平均毛利率季增3.2個百分點達36.1％，較去年同期提升1.6個百分點，營業利益季增5.3％達6.33億元，較去年同期成長78.8％，歸屬母公司稅後淨利季增5.8％達5.45億元，與去年同期相較成長76.9％，每股淨利4.07元。

創意指出，國際科技大廠加速開發專屬ASIC晶片，以拉大與其他競爭者之間差異，為有效克服先進製程及系統級封裝（SiP）技術門檻，持續擴大晶片委外設計。國際大廠開始採用ASIC設計導入資料中心，優化服務效能及成本效率，而先進製程搭配先進封裝的發展，已經使得3D IC、異質整合成為「後摩爾定律」世代最重要方向之一，並為創意等IC設計服務廠的營運帶來成長動能。