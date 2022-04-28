日本央行（BoJ）最新聲明強調維持超寬鬆貨幣政策，還有臉書等美國科技股財報報喜的加持，美元指數28日竄升到近20年新高，兌日圓也是自2002年以來首見跨過130日圓心理關卡。

日銀的超鴿派聲明將日圓壓到20年新低，歐元也短暫貶破兌1.05美元的象徵性關卡之下，周四美元指數先是竄揚到103.70的5年高點，隨後續揚至103.82，上探2002年底以來新高。

周四因BoJ決定續抱超寬鬆路線引爆日圓賣壓，美元一度勁升到兌131日圓的20年高點，也是自2002年來首度突破兌130日圓心理關卡。

兌歐元曾短暫觸及1.0481美元的5年多高點，但之後又跌破1.05美元。4月迄今美元兌歐元升幅達5％，是自2015年初以來最大單月漲幅。兌英鎊一度升破1.25美元，是2020年7月來頭一遭，之後回貶0.1％來到1.25615美元，但仍在21個月高點附近。

另外美元兌瑞士法郎觸抵近2年新高，兌澳元攀上2個月高點，兌紐元觸及21個月新高。而瑞典央行周四宣布升息1碼的緣故，瑞典克朗兌美元急升逾1％。

美元指數周四升抵近20年高點後，Unicredit Research分析師在報告中指出，俄羅斯對波蘭與保加利亞斷供天然氣，中國疫情升溫擴大封城，強化美元的避險需求，預料美元還將續強走高。

瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）則預測，聯準會決心要抑制通膨，加上全球經濟成長疑慮罩頂，美元在第二季應會維持強勢格局。

看多美元走勢之下，瑞銀分析師說投資人最好保有美元多頭部位。但瑞銀提醒，美元在今年下半續強未成定局，還要看第三季全球經濟復甦的狀況。

瑞銀將6月美元兌歐元匯價預測，從先前的1.11美元上修到1.05美元；美元兌英鎊由1.37美元上調至1.24美元。