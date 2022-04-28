新冠疫情肆虐全球兩年多，與病毒共存成為趨勢，抗疫資優生丹麥開全球先例，以疫情獲得控制為由，宣布終止Covid-19疫苗接種計畫。

丹麥衛生部（Danish Health Authority）27日發布聲明指出:「春天降臨，丹麥接種人口疫苗覆蓋率高，疫情已經扭轉。」

丹麥國家健康委員會（National Board of Health）主管索柏格（Bolette Soborg）表示:「我們成功控制住疫情，它似乎正在消退，醫院住院率平穩，我們預期很快就會下降，因此我們要結束大規模新冠疫苗接種計畫。」

索柏格堅稱，只要民眾有意願，還是能在春夏季打疫苗，全國疫苗接種站將持續開放。他補充表示，仍建議高風險群接種新冠疫苗，例如40歲以上及尚未打疫苗的孕婦。

然而丹麥醫藥衛生司（Danish Health and Medicines Authority）提到，還不到完全廢止疫苗計畫的地步，要是病毒持續變異，入秋後還是可能需要打新冠疫苗。該機構透露，會繼續密切追蹤疫情的發展，一旦必須在秋季之前替特定族群施打疫苗，他們隨時準備重啟疫苗計畫。

丹麥開第一槍中止疫苗接種計畫，但全球疫情發展依舊好壞不一。相較歐美國家解除大部分防疫限制，逐漸回歸正常生活，中國面臨上海、北京等一線大城疫情擴散，持續靠強硬封城手段來遏阻疫情。

哥本哈根政府宣告新冠病毒變異株Omicron已經「不對社會構成威脅」，疫苗顯然是抗疫的「超級武器」後，於今年2月解除防疫規定。

當時歐盟執委會公布，估計歐盟地區60％到80％人口，至少感染過一次新冠肺炎。文件顯示，歐盟地區5到9歲幼童的疫苗接種率低於15％，歐盟已批准這個年紀最小族群施打新冠疫苗。至於15至17歲青少年的疫苗覆蓋率超過七成。