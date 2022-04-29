大陸生態環境部網站29日消息，中國—太平洋島國應對氣候變化合作中心（中太氣變合作中心）啟動儀式28日以線上線下結合方式舉辦，大陸生態環境部副部長邱啟文出席儀式致詞，並與吉里巴斯基礎設施和可持續能源部部長托卡塔阿克共同簽署《中華人民共和國生態環境部與吉里巴斯共和國總統辦公室關於應對氣候變化南南合作物資援助的諒解備忘錄》。

消息稱，中太氣變合作中心由大陸外交部、生態環境部和山東省共同建立，設立在聊城大學太平洋島國研究中心，於2021年10月召開首屆中太外長會上宣布成立。該中心是中國在氣候變化領域成立的第一個多邊合作平台，對加強中國與太平洋島國之間應對氣候變化交流、推動開展務實合作具有重要意義。

據報導，中國是南南合作的堅定宣導者和實踐者，在應對氣候變化領域，通過實施減緩和適應氣候變化專案、合作建設低碳示範區、開展能力建設培訓等方式，持續説明包括太平洋島國在內的其他開發中國家提高應對氣候變化能力。

此次簽署的中基應對氣候變化南南合作項目，不僅是落實習近平提出的南南合作「十百千」倡議和「一帶一路」應對氣候變化南南合作計畫的具體舉措，也是中太氣變合作中心成立後中國與太平洋島國相關國家開展的第一個應對氣候變化南南合作項目。根據雙方簽署的合作文件，中方將向基方分批提供應對氣候變化相關物資援助，幫助基方提高其應對氣候變化能力。

大陸外交部、山東省相關領導，中國駐太平洋相關島國大使，及太平洋相關島國駐華使節、留學生等參加儀式。