大陸國務院新聞辦公室29日新聞發布會，大陸國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說明上海疫情防控遭遇曲折原因表示，上海人口基數大，密度大，流動性大。上海的疫情防控現在還是處在關節階段，從報告的病例發病曲線來看處在下降的階段，防控一系列措施和策略正在發揮作用。但是上海每天的發病數還都是在萬例以上，在這方面的波動確實形勢依然嚴峻複雜。

他分析稱，上海和北京這兩個城市人口的基數大、人口的密度大、人口的流動性也是比較大的，給防控造成了很大的困難，這是它的難點。

另外在抗疫的時候還要保證城市生命線的運行，一些必須的水電、煤氣、公共安全等領域，一些必須的經濟的運行還是需要人口流動的。由於上海存在廣泛的社區傳播，那麼這種人口流動勢必也給防控就帶來更大的一個風險。

再有，對於一個這麼大的城市，當疫情快速發展的時候，如何真正的做到「四應」？這些方面是需要充分的準備和充分的資源的空間的保障。如果你不夠，勢必就會造成家庭內甚至社區的傳播。