人人都希望自己能得富貴，財運能越來越好。運勢命理網站「知命命理」公布12生肖2022年發財秘訣，其中屬虎、龍、蛇、猴、豬運勢低迷，要特別謹慎小心，以免破財。

▍生肖鼠

屬鼠人可徹底發揮特殊才能，將更多的精力投入到工作中，腳踏實地，能有滿意的金錢收穫。屬鼠人精明細心，可多發展副業，將有可觀的橫財到來，生活中還會有得紅包、中獎等驚喜。不過要小心惡性競爭，凡事三思，穩中求進。

▍生肖牛

屬牛人的財運非常旺盛，賺錢能力出色，可藉由提升業績獲得不少正財。上班族機遇良好，主動表現自己能得到重用，創業者有望依靠人際關係獲得更多財富。需注意偏財運一般，最好不要風險投資。

▍生肖虎

屬虎人事業運很差，工作不順利，嚴重影響了收入。運氣欠佳，到了容易破財的年份，財運低落，就應該開源節流，避免不必要的開銷，能省則省，做好理財規劃。

▍生肖兔

屬兔人學習能力強，頭腦靈活，有利於學業和工作，美中不足的是容易被人算計，賺來的錢被他人掠奪，要對人抱有戒備心。可藉由努力工作增加財運，同時也要守好自己的財富。

▍生肖龍

屬龍人財運不太穩定，時好時壞，可外出求財，不要怕辛苦，走出去得到財源的機遇會更多。雖然有金錢入帳，但身體狀況堪憂，容易生病受傷，內心壓力較大，不要忘了健康也是一種無形的財富。

▍生肖蛇

創業中的屬蛇人恐會遇到許多阻礙，建議謹慎行事，以靜制動，清除求財過程中的不利因素，才能安心賺錢。上班族避免出錯誤，認真工作，防止被扣獎金。

▍生肖馬

屬馬人最好是與朋友合作生財，能大發一筆。樂觀開朗的屬馬人貴人運提升，身邊助力變多，能由人脈帶來財源，可有不少收益。老客戶多聯繫，老朋友多聚聚，消息靈通了，財富自然就變多。

▍生肖羊

屬羊人真誠善良，非常優秀，對人對事都是真情付出、努力經營。上天不會虧待屬羊人，收穫的時候到了，自身發展較好，正財收入豐厚，可享受物質生活。但不要太驕傲，已婚者維護好家庭穩定，家和才能萬事興。

▍生肖猴

屬猴人事業不順心，難以實現自己的想法，仍須謹慎行事。困難到來，逐漸變得消極，與好運漸行漸遠。增加抗壓能力，平穩情緒，屬猴人一定要收斂脾氣，與人為善，心態好了財運也會跟著變好。

▍生肖雞

屬雞人正財運很好，有耕耘有收穫，財源滾滾，是難得的好時機，應積極進取，力求讓財富倍增，為將來打下堅實的經濟基礎。有貴人出現在身邊，多請教對方，提升自己的能力，賺錢會更輕鬆。

▍生肖狗

屬狗人財運上升，另外會有偏財方面的驚喜，上班族將自己的才能徹底發揮出來，會受到長官認可，有望加薪。經商人士掌控市場動向，精準投資，大賺特賺，讓同行羨慕不已。

▍生肖豬

屬豬人財運低迷，帶來了一定的壓力，要適當的放鬆，此時並不是積極投資的好時機，最好避免急功近利。多和有經驗的人交流，會得到指點，有望尋找到賺錢的新希望。

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