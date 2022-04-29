美律(2439)今(29)日舉辦法說會，第一季為傳統淡季，單季每股獲利為0.52元，總裁黃朝豊表示，第二季起缺料舒緩，預計營收會大幅度成長，2022年營收也將會有個位數成長。美律第一季營收為60.18億元、年減少49%、季減少22%，單季淨利為5300萬元、季減少75%、年增加182%，單季每股獲利為0.52元。單季毛利率為14%，季增加2百分點、年增加4個百分點；營業利益率為-1%，相較去年第四季減少7個百分點，與去年同期持平。

黃朝豊表示，美律第一季營收相較預期少4%，耳機、揚聲器都比預期減少，主要是越南，深圳在3月都受到疫情衝擊。

展望第二季各產品線營收，黃朝豊表示，耳機產品預計季增、年增；揚聲器季增、年減；電池季增、年增；麥克風季增、年減；整體營收來說，預計第二季會比第一季有大幅成長，YOY有機會超越去年同期，毛利率維持第一季水準，但最大的變數還是上海封城的持續將延續多久。

針對IC缺料問題，黃朝豊表示，IC缺料但現階段有看到緩解，但依舊仍是今年底前都不會完全改善，主要還是晶片部分，包括Gaming的藍牙晶片、PMIC(電源管理晶片)等，這還是一個需要高度重視的問題。

黃朝豊預計，美律2022年營收會有個位數成長，其中耳機占比66%、揚聲器占比28%，毛利率會比去年好，但眼前最重要得還是有一些零件來自昆山，包括電池、PCB板等，封城導致的供應鏈問題還是會影響到工廠，美律也在盡量設法不要讓工廠受到斷鏈影響。

就全年產品線細分來看，預計耳機營收會有個位數成長，其中以Audio耳機成長性最大，主要是今年多做很多商用業耳機，第二季起缺料舒緩，預計到年底都會有大幅度成長，幅約20~30%，Gaming耳機也會有雙位數成長，TWS(無線藍牙耳機)則會下滑，主要是第一季缺料，幾乎都沒有出貨；揚聲器營收會下滑，只是今年美律對揚聲器的策略會是保利潤，故獲利部分會比去年好；電池會倍數成長；麥克風則是個位數成長。