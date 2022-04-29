工業物聯網龍頭研華（2395）29日董事會通過首季財報，合併營收161.2億元，較去年同期營收成長22.5％，季增2％。營業毛利61.57億元，毛利率逐季回升至38.2％，稅後淨利25.72億元，年增率34％、季增率13％，EPS達3.32元，獲利再創歷史新高。

若以美元計算，研華首季營收達5.78億美元，年增25％，優於先前預期。除了首季毛利率、營益率及淨利率皆較去年第4季成長之外，EPS更是追溯調整後首度突破3元大關，獲利動能強勁。

在事業群方面，整體而言皆較去年成長，其中以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，年增率各為27％、86％及66％。

在區域表現方面，包括北美、歐洲及新興市場表現較為強勁，年對年分別成長32％、31％及70％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場景氣穩健復甦，全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，過去受疫情影響較深的博弈產業也恢復正成長，推升研華首季營收、獲利皆創新高。

而接單部分，首季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.36，訂單去化狀況逐步改善。展望第二季，受惠工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁。不過，關鍵物料缺口，以及4月大陸昆山廠區與物流封控管制仍是挑戰，預計第二季約有8％～10％的營收遞延影響。

陳清熙指出，研華內部已成立專案小組積極因應，並啟動昆山與林口兩地產能調控作業，將物料、產能和物流影響降至最低，維持整體營運穩定性。

研華將於5月4日舉辦首季業績線上說明會，由陳清熙及工業物聯網事業群總經理蔡淑妍進一步提出對公司營運及產業展望的最新看法，26日召開股東會。