基隆市一名陳姓女子確診後返家隔離，在尚未取得隔離通知書的情況下即於家中病逝，衛福部長陳時中日前被問及此事時強調，希望一切疫情數字以指揮中心公布為準，不要散布不實疫情訊，但他也說並不是指該案。民進黨台北市議員王世堅認為，在疫情期間，就不要把認知作戰和發布不實訊息這些言詞拿來用，若社會上的討論都被冠以不實訊息、認知作戰，那也不用討論事情了。

陳時中28日在記者會上被媒體追問是否了解基隆婦人案情、以及家屬質疑時表示，一切疫情數字以指揮中心公布為主準，民眾若收到不實訊息，也要和指揮中心查證，散布不實疫情訊息不好，「我不是指這個啦，我只是說整體而言」。同時，該個案由於還要經過一些研析與評判，因此還未列入案號進行通報，不在當天公布的死亡名單中，不過醫院端已有提供相關的醫療資訊

王世堅29日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，陳時中一向不善於溝通，而疫情期間散播不實謠言要怎麼處罰，也不必指揮官親自解說，民眾都有智慧會判斷的，且病患家屬遇到這樣的不幸，正在難過，其遭遇也牽動人心時，更不要隨便說要祭出重罰、不能隨便發言。

王世堅認為，疫情期間，「所謂的認知作戰、發布不實訊息，這樣的言詞不要拿出來用」，如果說動不動講什麼，都叫發布不實訊息，動不動都說叫認知作戰，那社會不用討論事情了。社會的充分討論，反而讓社會更安全，民眾有智慧，懂得判斷什麼是認知作戰、什麼是散播謠言。

王世堅希望衛福部不要任意發言，這樣的官腔官調，「會讓民眾覺得，我們想知道的實情不告訴我們，我們討論說是散布謠言，這非常不好」。王世堅也呼籲陳時中團隊要避免講出來的話讓社會誤解，並改正這些瑕疵。