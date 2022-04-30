特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）收購推特後，與推特4名高管大打口水戰，其中包括前執行長Dick Costolo，以及現任執行長Parag Agrawal等，再加上先前爆出馬斯克為推特創造利潤，有意削減成本和裁員，分析師一致認為Parag Agrawal可能將被趕下台，而資遣費可能高達4200萬美元（折合新台幣約12.3億）。

馬斯克收購推特後動作不減，近期將矛頭指向推特的審查機制，點名負責推特政策的高管Vijaya Gadde，以及貼梗圖暗諷推特帶有政治立場，引發多名高管不滿，質疑馬斯克的行為帶給公司高層很大困擾。

綜合外媒報導，分析師認為推特現任執行長Parag Agrawal，很有可能在完成收購後被趕下台。

馬斯克曾在去年12月貼出梗圖嘲諷Parag Agrawal，將他比喻成前蘇聯領導人史達林。科技研究公司Futurum Research首席分析師紐曼（Daniel Newman）對此相當不樂觀，表示在交易完成後，Parag Agrawal很難繼續在擔任執行長，「馬斯克的評論很明顯」。

研究公司Equilar表示，如果Parag Agrawal在推特控制權發生變化後的12個月內被解雇，估計會獲得4200萬美元的資遣費。