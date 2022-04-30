美國科技業富豪馬斯克買下社群媒體巨擘推特（Twitter），引發亞洲和中東的人權運動人士發出警告。他們一直以來指控，在這兩個地區，社群媒體平台助長煽動暴力。

馬斯克（Elon Musk）自稱是言論自由絕對論者，並批評推特對貼文內容的控管政策。但倡議團體「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）指出，若減少對於仇恨言論的管控，恐令處境脆弱的人落入險境。

他告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「以洛興雅（Rohingya）為例，當平台不刪除仇恨言論和辱罵，煽動暴力對待少數族群便成為非常真實的危險。」

羅伯森表示：「如果我們再次步上這條路，可能落入非常黑暗的深淵。」

根據聯合國（UN）調查人員說法，2017年緬甸穆斯林少數族裔洛興雅遭到暴力對待，社群媒體臉書（Facebook）在仇恨言論散播及刺激暴力行為上扮演關鍵角色。洛興雅難民指稱，族人遭到緬甸軍人大規模屠殺和性侵。

推特則遭人批評，在自2020年陷入內戰的非洲國家衣索比亞，未採取充分行動阻止種族歧視言語、仇恨言論和暴力煽動。它並未回覆置評要求。

推特在官方網站上寫道：「我們積極讓有毒與違法內容減到最低。我們努力讓有害或誤導的資訊盡可能減少傳播和觸及，尤其當它的目的是為了破壞一項公民程序，或是在現實世界造成傷害。」

在印度，社群媒體上經常可見對穆斯林和最低階級達利特（Dalit）的歧視言語和迷因。根據市場研究公司Statista調查，推特在印度約有2400萬使用者，是推特在全球第三大市場。

數位人權團體Access Now亞洲政策事務主任齊瑪（Raman Jit Singh Chima）表示：「針對種姓制度的歧視和言論，這類問題氾濫，而推特未能以細緻且有效的方式來解決。」

他還說，馬斯克有意讓推特私有化及減少對內容的控管，令人擔憂「更加猖獗的網路辱罵，可能演變為現實世界中人們的安全和自由受到傷害」。

齊瑪指出，在印度、緬甸、斯里蘭卡和孟加拉等亞洲國家，他們觀察到「政治人物和極端分子煽動暴力對待人權捍衛人士及少數族群的情況，在推特被放大」。

而在中東，根據伸張巴勒斯坦人數位權利的以色列非營利組織7amleh說法，當地網路上仇恨言論正在增加。他們追蹤到，去年共有62萬多筆涉及種族歧視和煽動的網路對話。

7amleh說，在以色列社群媒體上的煽動言論，58%出現在推特；這類言論往往鎖定以國國會的阿拉伯裔議員。

7amleh的倡議顧問希塔雅（Mona Shtaya）表示：「這使得有必要以更嚴肅態度處理仇恨言論，尤其因為這類言論會導致現實世界中的傷害。」

她還說，馬斯克提議取消推特匿名制是「危險的，特別對於生活在壓迫政權下的人。這類政權經常依據在社群媒體上的發文，來追究運動人士和人權捍衛者」。（譯者：張正芊）1110429