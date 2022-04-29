特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前正式以440億美元（折合新台幣約1.29兆元）收購社群平台Twitter，但《金融時報》披露，推特2019年以來因為「錯誤原因」誇大了每日活躍用戶（mDAU）數量，馬斯克恐怕會因為這樣的「用戶數騙局」感到相當頭痛。

根據《金融時報》報導，在推特同意馬斯克以440億美元併購其公司後，推特隨即公布今年第一季業績，營收12億美元，略低於市場預期的12.3億美元，同時也公布可貨幣化每日活躍用戶數量為 2.29億，優於市場預期的2.269億。

此外，推特更自爆2019年第一季以來的一項錯誤，該錯誤導致誇大了用戶數據，且近3年內都沒有被發現，而錯誤會發生，是因為無意中將多個帳戶計算為活躍帳戶，而這些帳戶，其實都是來自同一個用戶。

推特表示，在過去1年中，推特報告的數字與真實計數之間的落差，約在140至190萬之間，或略低於總數的1%。

另根據美國財經媒體報導，知情人士透露，馬斯克在與推特就收購案進行談判時，曾提出裁員的想法，但沒有詳細說明哪些部門或職位會受到影響。