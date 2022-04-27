社群媒體龍頭之一推特(Twitter)宣佈，將以440億美元天價把自己賣給世界首富馬斯克，這項買賣堪稱史上最瘋狂交易之一，一旦交易完成，馬斯克將隻手掌控這個每天有三億以上激活用戶的世界言論大平台。

集財富、智慧、經營、冒險與創新於一身的馬斯克，他的一言一行動見觀瞻，對社會與股市總是造成重大影響，他在提出想購買推特時，一開始只像是開玩笑，起初他是以唐吉訶德式關於言論自由的推文批評推特不自由，但最後卻迅速演變為一項嚴肅的槓桿收購，推特一度視之為惡意，而以防禦式之「毒丸計劃」抗拒之，但馬斯克在關鍵轉折點施展了權謀，警告稱如果收購推特遭拒，他會拋售手中持有之所有推特股份，所以迫使推特董事會迅速完成這樁原本不可能的交易，這就是馬斯克的本事，他除了能夠升太空、鑽地道、發太陽能和開電動車外，現在竟也跨入了社群媒體這塊廣袤無垠的領域。

馬斯克表示，他並不在乎這筆交易的經濟效益，他之所以收購推特是因為社群媒體的一種責任感，他曾指責推特未能堅持言論自由的原則，他對推特查封許多名人帳號深深不以為然，他直言擁有一個受人信賴與廣泛包容的公共平台對於文明社會的未來極為重要，他自期可以讓推特做到這一點，他提出自己對推特的改變策略，他在一條推文中說:「即使是對我最糟糕的批評者，我都希望他們留在推特，這就是言論自由的意義。」

不過言論自由的界定與範疇恐怕才是真正的重點所在，現在社群媒體最大的爭議就在於應不應該對發表於其平台上的言論進行管控與審核？針對社群媒體的規範，美國國會曾在1996年通過了《通信規範法》（Communications Decency Act），其中第230條給予社群媒體刪除不當言論的權利，同時也讓社群媒體不必為發表於其媒體上的言論負責，不過國會兩黨並沒有對這項法律達成共識，共和黨認為社群媒體無權審查與刪除用戶發言的內容，但民主黨則認為社群媒體應對發表在媒體上的言論負責。

馬斯克本人就是推特的最大帳戶之一，他目前擁有8100萬粉絲追隨者，他過往的推文曾經引發過諸多爭議，他在疫情期間曾對美國疾病管制與預防中心的隔離防衛措施嚴厲批評，也曾不著邊際的痛斥他的批評者，但推特並沒有查禁他的言論。

馬斯克的觀點顯然是與共和黨一致，因此一旦他坐擁掌控推特後，所有反對他或反政府的言論都可以在推特上出現而不被刪除，言論自由恐將無限上綱而失控，一旦川普回歸推特，又可以大肆傳播2020年大選舞弊的謠言，使得國會山莊暴動具有正當性，其結果必然衝擊到2024年的總統大選，也必會叢生出嚴重的政治與社會問題，一切的後果將會由誰來負責呢!?這真的不得不讓我們憂慮啊！

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