台灣民眾黨今（1日）舉辦台灣客家發展委員會成立大會，邀請前總統馬英九時代的官員擔任諮詢委員，被認為是在挖馬系人馬，對此，民眾黨主席柯文哲表示，「所有的人都要挖，不只馬系，扁系也可以，什麼系都挖！」

柯文哲聘任立委賴香伶擔任客家發展委員會主委，中央大學副教授王保鍵、苗栗縣黨部主任委員邱正弘、台北苗栗同鄉會副會長傅瑞瑩3位擔任副主委，馬政府時期的客委會主委黃玉振則受聘為客委會諮詢顧問。

柯文哲表示，藉由客家青年的行動力，共同面對客家文化的處境，發展友善客家的環境，以傳承文化，並運用影像、網路等數位創新的方式，邀客家青年共同推動數位平台，將是客家發展委員會推動的方向。

賴香伶表示，自己是客家子弟，希望民眾黨可以推動「台灣客家運動2.0」，能將客家的文化、語言保存並永續發展。台灣雖然有453.7萬的客家人口，占全國總人數約19.3％，但現在的客家族群、語文與文化仍然處於弱勢，在立法院努力催生「台灣客家語言發展法」，也集合各界人士籌組客家發展委員會，期待能打造友善客語環境與文化傳承。