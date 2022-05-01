南橫公路高雄梅山口至台東向陽路段1日復通，吸引大批車輛入山，上午梅山口管制站台20線105K至復興97K出現大量車流，長達8公里。長期關注南橫的媒體工作者洪春景說，太誇張了。台東部落對此很擔心疫情入侵。

洪春景4月30日就有參加南橫復通的祈福典禮，他5月1日透過臉書貼文說，感覺南部的人都跑到南橫去了，其實昨天東段就已經很多民眾在向陽車宿或搭帳棚，一開放不久，東段進入的重機已塞滿埡口，西段梅山口更誇張，塞車回堵超過8公里。

洪春景還指出，這樣的人潮，還沒上去的民眾請不要再上去了，否則賞景不成，恐怕只會動氣傷心罷了。

洪春景引用部落學生的回應說，車子衝很快，部落怕死了，部落也怕遊客帶進疫情，而事實上，很不幸的台東的南橫部落也已經有疫情，所以請大家進部落一定要全程戴口罩，除了商家，請不要隨意進入他們的家門。

由於昨天起就有一批又一批的重機騎士駛入南橫，引擎聲相當擾民，擾人清夢，有民眾建議警方加強科技執法。且疫情如此，相信旅遊品質不高，警方呼籲民眾不要湊熱鬧，確保健康。