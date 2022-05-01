先前，烏克蘭國家廣播電台曾報導過，鄰國波蘭已同意向烏克蘭提供200多輛 T-72主戰坦克。如今，波蘭總理證實，這批主戰坦克已陸續運抵烏克蘭，而且除了坦克以外，還有其他的重型武器，包括步兵戰車與自走砲。

防衛部落格(Defense Blog)報導，波蘭訊息無線電總局（Information Radio Agency ,IAR）的報導證實，除了主戰坦克外，波蘭還向烏克蘭部署了數百輛步兵戰車、自走砲，和多管火箭系統，總價值達到70億波蘭幣「złotych,茲羅提」(約465.3億新台幣)，是軍援烏克蘭的國家當中，相當大手筆的。

此外，波蘭也提供了烏克蘭一批自製的「戰友滯空彈」(Warmate Loitering Munition)，是波蘭WB Electronics公司所開發的，全重4公斤，飛行距離50公里，彈頭有高爆彈、破片彈等，與美國「彈簧刀」(Switchblade) 神風無人機功能相似，只是體型較大。

俄羅斯現在將作戰重點放在烏克蘭東部頓巴斯地區，克里姆林宮聲稱，儘管損失慘重，但整場戰役仍在按計劃進行。