自俄羅斯2月24日全面進攻烏克蘭後，便面臨了西方史無前例的嚴厲制裁，與西方國家的關係也降至冰點，在上月30日更有俄國鷹派議員撂下狠話，指出俄軍新式洲際彈道飛彈可在202秒擊中英國首都倫敦，消滅英國，對此前駐白俄羅斯代表姜書益表示，會撂下這樣的狂言，是因俄羅斯人個性衝動所致。

據外媒綜合報導，俄國鷹派議員朱拉列夫（Aleksey Zhuravlyov）日前在該國官媒「第一頻道」（Channel One）的「60分鐘」（60 Minutes）節目中宣稱俄軍可以新型的RS-28「薩爾馬特」對倫敦、巴黎發動核打擊，並可於俄國飛地「加里寧格勒」發射後202秒擊中倫敦並讓「不列顛群島消失」，此話一出立刻讓主持人捏了一把冷汗，趕緊表示「英國也有核武，核戰爆發無人能存活」，也重申俄國在加里寧格勒並無部屬核武。

台灣駐白俄羅斯前代表姜書益今（1日）在政論節目《新聞大白話》表示，俄國人的個性是相當衝動的，自己曾在俄國首都莫斯科看到因衝動所發生兇殺案的報導，甚至這次普丁下令進攻烏克蘭也是衝動所致，同場的時事評論員謝寒冰則直言「人都有火氣」、「俄國人普遍認為遭西方國家壓迫」，但也坦言只要核戰一爆發就是「相互保證毀滅」，因此「和談真的是件很重要的事情」。