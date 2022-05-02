疫情升溫，防疫保單理賠對產險公司形成資金壓力，金管會主委黃天牧昨日表示，除股東增資外，金管會在必要時刻，將准許產險公司動用「重大事故準備金」161億元及「危險變動準備金」320億元，共計481億，可讓保險公司申請沖抵防疫保單的損失。

國民黨立委林德福表示，防疫保單因本土疫情變化，理賠件數增加，除了續保爭執外，理賠增加讓產險公司也可能由獲利轉成虧損，業者資本適足率（RBC）也可能異常下滑。

黃天牧表示，產險公司防疫保單需根據契約精神，忠實屨行對保戶的責任，目前的確保險公司有虧本的顧慮，但是不是一定會到此地步，要持續關注，產險公司過去幾年保費成長都蠻高的，獲利也不錯，資本適足率（RBC）都是好幾百以上，仍相對充足，股東考量過去的獲利，未來的永續經營，應要對公司財務情形承擔一些責任，如果產生虧損需要增資，股東應有足夠動機進行增資。